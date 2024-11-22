Hina Khan को मिला Bigg Boss 18 में आने का न्योता, इस दिन हो सकती है एंट्री

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Nov 22, 2024

हिना खान इस समय कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ रही हैं.

हिना खान बिग बॉस 11 में अपने बेबाक अंदाज से काफी फेमस हुई थीं.

हिना खान बिग बॉस 11 में ट्रॉफी के करीब आ कर हार गई थीं वो शो में रनरअप रही थीं.

मगर हिना खान की पॉपुलैरिटी उस सीजन में विनर से कई ज्यादा थी बिग बॉस हाउस में सब उन्हें शेर खान कहते थे.

एक रिपोर्ट के मुताबिक हिना खान बिग बॉस 18 में मेहमान बन कर एंट्री कर सकती हैं.

हिना खान बिग बॉस 18 में वीकेंड के वार में नजर आ सकती हैं.

हिना खान कीमोथेरेपी के बाद पहली बार टीवी के किसी रियलिटी शो में नजर आएंगी.

वहीं बिग बॉस में इस समय करण वीर मेहरा और विवियन डिसेना को ऑडियंस खूब पसंद कर रही है.

तो वहीं विवियन डिसेना को लगातार सिद्धार्थ शुक्ला से कंपेयर किया जा रहा है.

हिना खान को बिग बॉस 18 में देखने के लिए फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

