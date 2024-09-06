हिना खान का खाना पीना हुआ बंद, विदेश जाने को हुईं मजबूर?

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 06, 2024

खबर आ रही है कि टीवी अदाकारा हिना खान एक और बीमारी की शिकार हो गई हैं।

हिना खान ब्रैस्ट कैंसर स्टेज 3 से जूझ रही हैं।

हिना खान फिलहाल अपनी बीमारी से बचने के लिए कीमोथैरेपी करवा रही हैं।

कीमोथैरेपी की वजह से हिना खान को एक और बीमारी हो गई है।

हिना खान को म्यूकोसाइटिस के सिम्टम्स दिखने लगे हैं।

इस बीमारी के चलते हिना खान के मुंह में छाले और सूजन हो गई है।

हिना खान चाहकर भी कुछ खा नहीं पा रही हैं।

हिना खान ने अपने फैंस से इस बीमारी का इलाज पूछा है।

hina 11 (1)

hina4 1 (1)

