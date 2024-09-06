हिना खान का खाना पीना हुआ बंद, विदेश जाने को हुईं मजबूर?
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 06, 2024
खबर आ रही है कि टीवी अदाकारा हिना खान एक और बीमारी की शिकार हो गई हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ब्रैस्ट कैंसर स्टेज 3 से जूझ रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान फिलहाल अपनी बीमारी से बचने के लिए कीमोथैरेपी करवा रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
कीमोथैरेपी की वजह से हिना खान को एक और बीमारी हो गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान को म्यूकोसाइटिस के सिम्टम्स दिखने लगे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
इस बीमारी के चलते हिना खान के मुंह में छाले और सूजन हो गई है।
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान चाहकर भी कुछ खा नहीं पा रही हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने अपने फैंस से इस बीमारी का इलाज पूछा है।
Source:
Bollywoodlife.com
hina 11 (1)
Source:
Bollywoodlife.com
hina4 1 (1)
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नरभक्षी पर बनी है 'सेक्टर 36', 'निठारी कांड' का काला सच जानकर कांप उठेगी रूह
अगली वेब स्टोरी देखें.