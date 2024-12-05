ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं Hine Khan ने शेयर किए हॉस्पिटल से फोटोज, लिखी इमोशनल पोस्ट

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Dec 05, 2024

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 से जूझ रही हैं.

इसके लिए वह लगातार कीमोथैरेपी ले रही हैं और मजबूती के साथ इस कड़ी चुनौती का सामना कर रही हैं.

अब हिना ने लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह अस्पताल में नजर आ रही हैं.

इन तस्वीरों को हिना हाथों में खून की बोतल पकड़े दिख रही हैं.

इन कॉरिडोर्स के माध्यम से हीलिंग की ब्राइटर साड़ी की ओर जाते हुए.

हिना खान ने इन फोटोज को शेयर करते हुए लिखा कि आप सभी लोग मेरे लिए दुआ करें.

बता दें कि हिना खान ने एक इमोशनल पोस्ट के जरिए बताया था कि वह ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 से जूझ रही हैं.

हिना खान की इन तस्वीरों पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और उनके लिए दुआ कर रहे हैं.

बता दें कि हिना खान से मिलने के लिए कैंसर सर्वाइवर महिमा चौधरी भी पहुंची थीं.

इस तस्वीर में हिना खान की मम्मी उन्हें प्यार करती दिख रही हैं.

