Hina Khan ने कैंसर का दर्द भूल अबू धाबी में एंजॉय किया प्री-क्रिसमस सेलिब्रेशन
Shashikant Mishra
| Dec 21, 2024
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं और उनका इलाज चल रहा है.
हिना खान ने कैंसर ट्रीटमेंट के बीच प्री-किसमस सेलिब्रेशन में एंजॉय किया है.
हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अबू धाबी से अपनी तस्वीरें शेयर की हैं.
हिना खान ने अलग-अलग अंदाज में पोज देते हुए फोटोज क्लिक करवाई हैं.
हिना खान ने इन तस्वीरों में प्री-क्रिसमस सेलिब्रेशन की झलक दिखाई है.
हिना खान ने जो नजारा दिखाया है उसे देखकर फैंस काफी खुश हो रहे हैं.
हिना खान के फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस को इस तरह से देखकर काफी खुश हैं.
हिना खान के फैंस उनकी तस्वीरों को पसंद कर रहे हैं और प्यारे कमेंट कर रहे हैं.
हिना खान अक्सर अपने फोटोज और अपने से जुड़े अपडेट फैंस के साथ शेयर करती रहती हैं.
