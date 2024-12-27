Hina Khan ने बर्फ पर की मस्ती और सैंटा संग दिए पोज, तस्वीरें वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 27, 2024
टीवी एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं. हालांकि, वह अपनी जिंदगी को खुलकर एंजॉय करती नजर आती हैं.
हिना खान ने अक्सर अपनी फोटोज शेयर कर फैंस को अपने बारे में अपडेट देती रहती हैं.
हिना खान ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं.
हिना खान ने सांता क्लॉज संग दिए और काफी खुश नजर आईं.
हिना खान ने बर्फ के साथ खूब मस्ती की. एक्ट्रेस को इस तरह से देखकर उनके फैंस काफी खुश हुए.
हिना खान ने लिखा है, 'यात्रा करना मतलब जीना है. दिल खजाना. अबू धाबी से मेरी अद्भुत यादें.'
हिना खान की इन तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं.
हिना खान ने टीवी इंडस्ट्री में काफी नाम कमाया है. वह काफी पॉपुलर एक्ट्रेस हैं.
