छाता लेकर बारिश का मजा लेने निकलीं हिना खान, नहीं है कोई परवाह
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 22, 2024
हिना खान की लेटेस्ट तस्वीरों ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है।
हिना खान का ऑरेंज लुक इन पर काफी जंच रहा है।
हाल ही में हिना खान बारिश का मजा लेने निकल गईं।
बारिश के बीच में हिना खान ने खूब पोज दिए।
तस्वीरों में हिना खान काफी खुश नजर आ रही हैं।
अपने बालों की विग में हिना खान काफी प्यारी दिख रही हैं।
हिना खान इस समय वेकेशन पर हैं।
इलाज के साथ हिना खुद पर भी ध्यान दे रही हैं।
