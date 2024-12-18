Hina Khan ने अस्पताल से लौटने के बाद की पार्टी, तस्वीरें वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 17, 2024
टीवी एक्ट्रेस हिना खान इस समय ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित हैं. हालांकि, वह काफी बहादुरी से इसका सामना कर रही हैं.
हिना खान अपनी तस्वीरें शेयर कर खुद से जुड़े अपडेट फैंस को देती रहती है.
हिना खान ने अब अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह काफी खुश नजर आ रही हैं.
दरअसल, बताया जा रहा है कि हिना खान अस्पताल से लौटी हैं और उन्होंने पार्टी की है.
हिना खान ने अपना फेवरेट फूड खाया है और जमकर मिरर सेल्फी ली हैं.
हिना खान को खुश देखकर उनके तमाम चाहने वाले फैंस भी काफी खुश हैं.
हिना खान के फैंस अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर प्यार लुटा रहे हैं.
हिना खान की लेटेस्ट तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.
