स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं Hina Khan के फैंस के लिए गुड न्यूज
Kavita
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 26, 2025
टीवी की टॉप एक्ट्रेस हिना खान स्टेज थ्री बेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना अपने इन मुश्किल दिनों का हंसकर सामना कर रही हैं, जिसमें रॉकी जायसवाल उनका पूरा साथ दे रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना लगातार अपना हेल्थ अपडेट देकर फैंस को बताती रहती हैं कि उनकी हालत में अब कितना सुधार आया है?
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं, अब हिना खान ने अपना लेटेस्ट हेल्थ अपडेट देते हुए बताया है कि उनकी हालत में अब काफी सुधार आया है.
Source:
Bollywoodlife.com
हाल ही में हिना खान बिग इंपेक्ट अवॉर्ड में पहुंचीं. यहां पर उनसे पैपराजी ने उनके लास्ट कीमो का बारे में पूछा.
Source:
Bollywoodlife.com
इस सवाल के जवाब में हिना ने बताया कि नहीं लास्ट कीमो नहीं. मेरे सारे कीमो हो गए हैं और सारी सर्जरी भी हो गई हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
'मैं इस वक्त दूसरा ट्रीटमेंट करवा रही हूं. जो इम्यूनोथेरेपी है. सब कुछ अच्छा है.'
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान का ये बयान फैंस के लिए किसी गुडन्यूज से कम नहीं है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि हिना खान कई बार अस्पताल से अपनी तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं, जिसे देख फैंस इमोशनल हो जाते थे.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि, हिना इस हालत में भी लगातार काम कर रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: मनीष मल्होत्रा के सबसे खूबसूरत वेडिंग लहंगा डिजाइन, देखते ही शादी करने का करेगा मन
अगली वेब स्टोरी देखें.