स्टेज थ्री ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं Hina Khan के फैंस के लिए गुड न्यूज

Kavita Source: Bollywoodlife.com | Feb 26, 2025

टीवी की टॉप एक्ट्रेस हिना खान स्टेज थ्री बेस्ट कैंसर से जूझ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना अपने इन मुश्किल दिनों का हंसकर सामना कर रही हैं, जिसमें रॉकी जायसवाल उनका पूरा साथ दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना लगातार अपना हेल्थ अपडेट देकर फैंस को बताती रहती हैं कि उनकी हालत में अब कितना सुधार आया है?

Source: Bollywoodlife.com

वहीं, अब हिना खान ने अपना लेटेस्ट हेल्थ अपडेट देते हुए बताया है कि उनकी हालत में अब काफी सुधार आया है.

Source: Bollywoodlife.com

हाल ही में हिना खान बिग इंपेक्ट अवॉर्ड में पहुंचीं. यहां पर उनसे पैपराजी ने उनके लास्ट कीमो का बारे में पूछा.

Source: Bollywoodlife.com

इस सवाल के जवाब में हिना ने बताया कि नहीं लास्ट कीमो नहीं. मेरे सारे कीमो हो गए हैं और सारी सर्जरी भी हो गई हैं.

Source: Bollywoodlife.com

'मैं इस वक्त दूसरा ट्रीटमेंट करवा रही हूं. जो इम्यूनोथेरेपी है. सब कुछ अच्छा है.'

Source: Bollywoodlife.com

हिना खान का ये बयान फैंस के लिए किसी गुडन्यूज से कम नहीं है.

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि हिना खान कई बार अस्पताल से अपनी तस्वीरें शेयर कर चुकी हैं, जिसे देख फैंस इमोशनल हो जाते थे.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि, हिना इस हालत में भी लगातार काम कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: मनीष मल्होत्रा के सबसे खूबसूरत वेडिंग लहंगा डिजाइन, देखते ही शादी करने का करेगा मन

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.