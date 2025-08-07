हिना खान की बिना पल्लू वाली साड़ी में ग्लैमरस लुक वायरल, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'आपने तो शादी...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Aug 07, 2025

37 साल की हिना खान ने शादी के बाद अपने फैशन गेम को और भी हाई कर दिया है. अब तो उनका हर लुक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है.

इस शो के लिए हिना ने जो साड़ी पहनी, वो इतनी स्टाइलिश थी, कि बाकी सारी हसीनाएं उनके आगे फिकी पड़ गईं.

हिना ने साड़ी को इस तरह स्टाइल किया कि वो किसी पार्टी ड्रेस जैसी लगने लगी. खासतौर पर उनका ब्लाउज लुक का मेन हाइलाइट बन गया.

हिना ने लाइट ग्रीन कलर की चमकदार साड़ी पहनी थी, जिसमें पल्लू नजर ही नहीं आ रहा था. ये साड़ी अपने आप में बहुत खास दिख रही थी.

साड़ी के साथ उन्होंने स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला कॉर्सेट ब्लाउज पहना, जिस पर जिग जैग पैटर्न था. ये लुक उन्हें एलिगेंट और मॉर्डन बना रहा था.

हिना ने पल्लू को शोल्डर पर ना रखकर ऑफ शोल्डर स्टाइल दिया. इससे उनका शोल्डर एरिया हाइलाइट हुआ और साड़ी को ट्रेंडी टच मिला.

उन्होंने ग्रीन स्टोन वाला चोकर नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और चमचमाते ब्रेसलेट-रिंग्स पहने. लुक पूरी तरह रॉयल लग रहा था.

हिना की तस्वीरें वायरल हुईं, तो फैंस ने भी दिल से रिएक्ट किया. किसी ने उन्हें 'अप्सरा' कहा तो कोई बोला, 'हाय मैं मर जाऊं!'

