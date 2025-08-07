हिना खान की बिना पल्लू वाली साड़ी में ग्लैमरस लुक वायरल, तस्वीरें देख फैंस बोले- 'आपने तो शादी...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 07, 2025
37 साल की हिना खान ने शादी के बाद अपने फैशन गेम को और भी हाई कर दिया है. अब तो उनका हर लुक सोशल मीडिया पर वायरल होने लगता है.
Source:
Bollywoodlife.com
इस शो के लिए हिना ने जो साड़ी पहनी, वो इतनी स्टाइलिश थी, कि बाकी सारी हसीनाएं उनके आगे फिकी पड़ गईं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना ने साड़ी को इस तरह स्टाइल किया कि वो किसी पार्टी ड्रेस जैसी लगने लगी. खासतौर पर उनका ब्लाउज लुक का मेन हाइलाइट बन गया.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना ने लाइट ग्रीन कलर की चमकदार साड़ी पहनी थी, जिसमें पल्लू नजर ही नहीं आ रहा था. ये साड़ी अपने आप में बहुत खास दिख रही थी.
Source:
Bollywoodlife.com
साड़ी के साथ उन्होंने स्वीटहार्ट नेकलाइन वाला कॉर्सेट ब्लाउज पहना, जिस पर जिग जैग पैटर्न था. ये लुक उन्हें एलिगेंट और मॉर्डन बना रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना ने पल्लू को शोल्डर पर ना रखकर ऑफ शोल्डर स्टाइल दिया. इससे उनका शोल्डर एरिया हाइलाइट हुआ और साड़ी को ट्रेंडी टच मिला.
Source:
Bollywoodlife.com
उन्होंने ग्रीन स्टोन वाला चोकर नेकलेस, मैचिंग इयररिंग्स और चमचमाते ब्रेसलेट-रिंग्स पहने. लुक पूरी तरह रॉयल लग रहा था.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना की तस्वीरें वायरल हुईं, तो फैंस ने भी दिल से रिएक्ट किया. किसी ने उन्हें 'अप्सरा' कहा तो कोई बोला, 'हाय मैं मर जाऊं!'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को दें ये गिफ्ट्स, स्पेशल बन जाएगा त्योहार
अगली वेब स्टोरी देखें.