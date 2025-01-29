'क्या मजाक था...' डिनर पर पहुंचीं Hina Khan, बंगाली खाना देख बोलीं...
Sadhna Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 29, 2025
हिना खान इन दिनों कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं.
हालांकि इसके बीच एक्ट्रेस अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं.
वहीं Hina Khan खाने के भी बेहद शौकीन हैं. ऐसे में वह इन दिनों किसी न किसी सेलेब के घर खाने पर पहुंच रही हैं.
इस बीच Hina एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य के घर डिनर पर पहुंचीं, जहां उन्होंने बंगाली खाने का लुत्फ उठाया.
जिसकी तस्वीरें Hina Khan ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है.
Hina Khan ने इसे 'यादगार डिनर नाइट' बताया है. साथ ही उन्होंने बंगाली खाने की तारीफ भी की है.
Hina ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मस्टर्ड फिश उफ्फ, बंगाली खाना, उफ्फ क्या खाना था!'
एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'देबू दा और रिचा के घर पर एक यादगार डिनर नाइट.'
Hina Khan ने दिव्येंदु और उनकी पत्नी के साथ ली गई तस्वीर भी शेयर की. उन्होंने लिखा, 'धुंधला लेकिन शुद्ध प्यार.'
एक और फोटो शेयर करते हुए Hina ने लिखा, 'क्या मजाक था, आप दोनों मुझे जल्दी वापस बुलाओ.'
Hina Khan इसके पहले फराह खान के घर लंच पर पहुंचीं थीं, जहां उन्होंने कश्मीरी डिश नादरू के साथ यखनी पुलाव का स्वाद चखा था.
