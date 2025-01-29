'क्या मजाक था...' डिनर पर पहुंचीं Hina Khan, बंगाली खाना देख बोलीं...

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 29, 2025

हिना खान इन दिनों कैंसर की बीमारी से जूझ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हालांकि इसके बीच एक्ट्रेस अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

वहीं Hina Khan खाने के भी बेहद शौकीन हैं. ऐसे में वह इन दिनों किसी न किसी सेलेब के घर खाने पर पहुंच रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस बीच Hina एक्टर दिव्येंदु भट्टाचार्य के घर डिनर पर पहुंचीं, जहां उन्होंने बंगाली खाने का लुत्फ उठाया.

Source: Bollywoodlife.com

जिसकी तस्वीरें Hina Khan ने अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है.

Source: Bollywoodlife.com

Hina Khan ने इसे 'यादगार डिनर नाइट' बताया है. साथ ही उन्होंने बंगाली खाने की तारीफ भी की है.

Source: Bollywoodlife.com

Hina ने तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'मस्टर्ड फिश उफ्फ, बंगाली खाना, उफ्फ क्या खाना था!'

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'देबू दा और रिचा के घर पर एक यादगार डिनर नाइट.'

Source: Bollywoodlife.com

Hina Khan ने दिव्येंदु और उनकी पत्नी के साथ ली गई तस्वीर भी शेयर की. उन्होंने लिखा, 'धुंधला लेकिन शुद्ध प्यार.'

Source: Bollywoodlife.com

एक और फोटो शेयर करते हुए Hina ने लिखा, 'क्या मजाक था, आप दोनों मुझे जल्दी वापस बुलाओ.'

Source: Bollywoodlife.com

Hina Khan इसके पहले फराह खान के घर लंच पर पहुंचीं थीं, जहां उन्होंने कश्मीरी डिश नादरू के साथ यखनी पुलाव का स्वाद चखा था.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Ibrahim Ali Khan के ये शर्टलेस फोटोज देख मर मिटेंगी लड़कियां, करण जौहर ने किए शेयर

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.