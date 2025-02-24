नैन मटक्का करते करते रॉकी जयसवाल को किस कर बैठीं हिना खान, थम गईं...
Shivani Duksh
| Feb 24, 2025
हिना खान बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में रोजलिन खान ने हिना खान पर झूठ बोलने के आरोप लगाए थे.
इसी बीच हिना खान ने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जयसवाल के साथ जबरदस्त फोटोशूट करवाया है. इस फोटोशूट में हिना खान देसी अवतार में नजर आईं.
फोटशूट के दौरान हिना खान बार बार रॉकी जयसवाल को परेशान करती दिखीं. इतना ही नहीं हिना खान ने तो रॉकी जयसवाल को जीभ भी चिढ़ाई.
इस दौरान रॉकी जयसवाल को हिना खान ने किस करके चौंका दिया. वहीं रॉकी जयसवाल की सारी हरकतों को हंस हंसकर झेलते दिखे.
तस्वीरों में रॉकी जयसवाल शानदार शेरवानी में पोज देते नजर आए. वहीं हिना खान येलो पर्पल कलर के खूबसूरत सूट में कहर बरपाती नजर आईं
इस लुक को खास बनाने के लिए हिना खान ने कानों में बड़े बड़े झुमके कैरी किए जिनमें वो काफी क्यूट लग रही हैं.
रॉकी जयसवाल का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फैंस रॉकी जयसवाल को दुनिया का बेस्ट बॉयफ्रेंड बता रहे हैं.
