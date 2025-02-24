नैन मटक्का करते करते रॉकी जयसवाल को किस कर बैठीं हिना खान, थम गईं...

Shivani Duksh Source: Instagram | Feb 24, 2025

हिना खान बीते कुछ समय से लगातार सुर्खियों में बनी हुई हैं. हाल ही में रोजलिन खान ने हिना खान पर झूठ बोलने के आरोप लगाए थे.

Source: Instagram

इसी बीच हिना खान ने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जयसवाल के साथ जबरदस्त फोटोशूट करवाया है. इस फोटोशूट में हिना खान देसी अवतार में नजर आईं.

Source: Instagram

फोटशूट के दौरान हिना खान बार बार रॉकी जयसवाल को परेशान करती दिखीं. इतना ही नहीं हिना खान ने तो रॉकी जयसवाल को जीभ भी चिढ़ाई.

Source: Instagram

इस दौरान रॉकी जयसवाल को हिना खान ने किस करके चौंका दिया. वहीं रॉकी जयसवाल की सारी हरकतों को हंस हंसकर झेलते दिखे.

Source: Instagram

तस्वीरों में रॉकी जयसवाल शानदार शेरवानी में पोज देते नजर आए. वहीं हिना खान येलो पर्पल कलर के खूबसूरत सूट में कहर बरपाती नजर आईं

Source: Instagram

इस लुक को खास बनाने के लिए हिना खान ने कानों में बड़े बड़े झुमके कैरी किए जिनमें वो काफी क्यूट लग रही हैं.

Source: Instagram

रॉकी जयसवाल का ये अंदाज फैंस को काफी पसंद आ रहा है. फैंस रॉकी जयसवाल को दुनिया का बेस्ट बॉयफ्रेंड बता रहे हैं.

Source: Instagram

fdja

Source: Instagram

Thanks For Reading!

Next: रुपाली गांगुली के बाद महाकुंभ में डूबकी लगाने पहुंची अनुपमा की ये हसीना

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.