कैंसर से जूझ रहीं हिना खान ने दिखाईं कमसिन अदाएं, फोटोज देख लोग बोले- 'Snow White'

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Apr 06, 2025

कैंसर से संघर्ष के बीच हिना खान ने लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इन फोटो में हिना खान व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनें नजर आ रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस व्हाइट आउटफिट के साथ हिना खान ने बिग लगा रखी हैं.

Source: Bollywoodlife.com

इस तस्वीर में हिना खान अपने बालों को संवारती दिख रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

फोटो में हिना खान बिल्कुल स्नो व्हाइट लग रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

हिना खान की इन तस्वीरों पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने लिखा, 'हिना तुम बिल्कुल स्नो व्हाइट लग रही हो.'

Source: Bollywoodlife.com

तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'तुमसे हसीन कोई नहीं है.'

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: पति को छोड़ ये किसके साथ संडे एंजॉय कर रही हैं कृति खरबंदा, लुका-छुपी खेलते हुए शेयर की झलक

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.