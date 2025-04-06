कैंसर से जूझ रहीं हिना खान ने दिखाईं कमसिन अदाएं, फोटोज देख लोग बोले- 'Snow White'
Pratibha Gaur
| Apr 06, 2025
कैंसर से संघर्ष के बीच हिना खान ने लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
इन फोटो में हिना खान व्हाइट कलर की शॉर्ट ड्रेस पहनें नजर आ रही हैं.
इस व्हाइट आउटफिट के साथ हिना खान ने बिग लगा रखी हैं.
इस तस्वीर में हिना खान अपने बालों को संवारती दिख रही हैं.
फोटो में हिना खान बिल्कुल स्नो व्हाइट लग रही हैं.
हिना खान की इन तस्वीरों पर लोग खूब कमेंट कर रहे हैं और अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.
एक यूजर ने लिखा, 'हिना तुम बिल्कुल स्नो व्हाइट लग रही हो.'
तो वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, 'तुमसे हसीन कोई नहीं है.'
