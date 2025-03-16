कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स से खराब हुए Hina Khan के नेल्स, बोलीं...

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 16, 2025

एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 से जूझ रही हैं.

जिसके लिए उन्होंने कीमोथेरेपी ली थी, जो अब पूरी हो चुकी है.

लेकिन अब हाल ही में उन्होंने कीमोथेरेपी के कारण उनके शरीर पर पड़े साइड इफेक्ट्स को दिखाया है.

दरअसल हिना खान ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर अपने नाखूनों की तस्वीर साझा की है.

इस फोटो में देखा जा सकता है कि हिना खान के नाखूनों का रंग बदल गया है.

हिना खान ने इस फोटो को पोस्ट करते हुए लिखा, 'आप में से बहुत सारे लोग मेरे नाखूनों के बारे में पूछ रहे थे.'

उन्होंने लिखा, 'मेरी बिल्डिंग के भी कुछ लोग इनके बारे में पूछ रहे हैं. मैंने कोई नेल पॉलिश नहीं लगाई है.'

हिना खान ने लिखा, 'मैं नेल पेंट लगाकर कैसे दुआ कर सकती हूं. थोड़ा दिमाग लगाओ मेरे दोस्तों.'

हिना ने बताया कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स के कारण उनके नाखूनों का रंग उड़ गया है और वह सूख गए हैं.

