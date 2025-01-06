'गृह लक्ष्मी' के प्रमोशन के बीच Hina Khan ने रेत पर दिए पोज, रेगिस्तान से फोटोज वायरल

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 06, 2025

टीवी एक्ट्रेस हिना खान का शो 'गृह लक्ष्मी' 16 जनवरी से एपिक ऑन पर स्ट्रीम होने वाला है.

हिना खान अपने अपकमिंग शो के प्रमोशन में बिजी हैं.

हिना खान ने प्रमोशन के बीच रेगिस्तान में जाकर रेत पर जमकर पोज दिए हैं.

हिना खान ने अपनी लेटेस्ट फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं.

हिना खान की नई तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ है.

हिना खान की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं.

हिना खान ने अपनी तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा है, 'शुक्रान.'

