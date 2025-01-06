'गृह लक्ष्मी' के प्रमोशन के बीच Hina Khan ने रेत पर दिए पोज, रेगिस्तान से फोटोज वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 06, 2025
टीवी एक्ट्रेस हिना खान का शो 'गृह लक्ष्मी' 16 जनवरी से एपिक ऑन पर स्ट्रीम होने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान अपने अपकमिंग शो के प्रमोशन में बिजी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने प्रमोशन के बीच रेगिस्तान में जाकर रेत पर जमकर पोज दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने अपनी लेटेस्ट फोटोज अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान की नई तस्वीरों में देख सकते हैं कि उन्होंने सफेद रंग का गाउन पहना हुआ है.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान की तस्वीरों को फैंस खूब पसंद कर रहे हैं और खूब प्यार लुटा रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने अपनी तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा है, 'शुक्रान.'
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Pushpa 2 ने बनाया नया रिकॉर्ड, देखें Allu Arjun की फिल्म की कमाई के आंकड़े
अगली वेब स्टोरी देखें.