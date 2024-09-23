हिना खान कैंसर से चल रही जंग के बीच बनीं 'कश्मीर की कली'
Shivani Duksh
Source:
Bollywoodlife.com
| Sep 23, 2024
हाल ही में टीवी की कोमोलिका हिना खान ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं।
Source:
Instagram
इन तस्वीरों में हिना खान कश्मीरी सूट पहने नजर आ रही हैं।
Source:
Instagram
कैमरे के आगे हिना खान ने देसी लुक में खूब पोज दिए।
Source:
Instagram
अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए हिना खान इमोशनल हो गईं।
Source:
Instagram
हिना खान ने कहा कि कश्मीरी सूट्स उनकी कमजोरी हैं।
Source:
Instagram
हिना खान ने बताया कि उनके सूट पर टीला वर्क किया गया है।
Source:
Instagram
कश्मीरी सूट पहनकर हिना खान काफी खुश हो गई हैं।
Source:
Instagram
बता दें हिना खान कश्मीर की रहने वाली हैं।
Source:
Instagram
Thanks For Reading!
Next: टीवी के इन 8 शोज में इस हफ्ते मचेगा बवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.