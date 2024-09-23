हिना खान कैंसर से चल रही जंग के बीच बनीं 'कश्मीर की कली'

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Sep 23, 2024

हाल ही में टीवी की कोमोलिका हिना खान ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं।

इन तस्वीरों में हिना खान कश्मीरी सूट पहने नजर आ रही हैं।

कैमरे के आगे हिना खान ने देसी लुक में खूब पोज दिए।

अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए हिना खान इमोशनल हो गईं।

हिना खान ने कहा कि कश्मीरी सूट्स उनकी कमजोरी हैं।

हिना खान ने बताया कि उनके सूट पर टीला वर्क किया गया है।

कश्मीरी सूट पहनकर हिना खान काफी खुश हो गई हैं।

बता दें हिना खान कश्मीर की रहने वाली हैं।

