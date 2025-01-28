ऑरेंज टॉप... लॉन्ग स्कर्ट, गॉर्जियस लुक में फराह के घर लंच पर पहुंची हिना खान, फोटो वायरल

Sadhna Mishra Source: Bollywoodlife.com | Jan 28, 2025

हिना खान इन दिनों लगातार सुर्खियों में बनी हुईं हैं.

एक्ट्रेस ब्रेस्ट कैंसर की जंग के बीच अपनी जिंदगी के हर पल हो खुलकर एंजॉय कर रही हैं.

हिना अपने हर पल की याद फैंस के साथ भी साझा करती रहती हैं.

इसी बीच हिना फिल्ममेकर फराह खान के घर लंच पर पहुंची जिसकी फोटोज उन्होंने फैंस के साथ शेयर की है.

सामने आई फोटोज में हिना खान का गॉर्जियस लुक देखने को मिल रहा है.

तस्वीरों में हिना ऑरेंज टॉप और लॉन्ग स्कर्ट पहनें नजर आ रही हैं.

हिना ने अपना लुक ग्लोसी मेकअप, बालों को हाफ टाई, गोल्डन ज्वेलरी और व्हाइट हील्स के साथ पूरा किया है.

वहीं फिल्ममेकर फराह खान को हिना पर प्यार लुटाते भी देखा जा सकता है.

हिना डायनिंग टेबल पर फराह के साथ लंच एंजॉय भी करती दिखीं, उन्होंने यखनी पुलाव का लुत्फ उठाया.

इन फोटोज को शेयर करते हुए हिना ने लिखा, 'आपके साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया. इसके लिए धन्यवाद...'

आपको बता दें कि कैंसर के इलाज के बीच हिना काम भी कर रही हैं. हाल ही में उनकी सीरीज 'गृह लक्ष्मी' रिलीज हुई है.

