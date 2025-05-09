सारे के-ड्रामा लवर्स का सपना जी रही हैं हिना खान, साउथ कोरिया जाते ही किया...
Shivani Duksh
| May 09, 2025
टीवी की कोमोलिका हिना खान इस समय साउथ कोरिया में हैं. हिना खान अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जयसवाल के साथ कोरिया गई हैं.
हाल ही में हिना खान ने अपनी इस ट्रिप की तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की हैं. इन तस्वीरों में हिना खान कमाल लग रही हैं.
कोरिया पहुंचते ही हिना खान ने सबसे पहले वहां का परंपरागत परिधान हानबोक पहना. पिंक कलर के इस आउटफिट में हिना कमाल लग रही थीं.
साउथ कोरिया में हिना खान रिक्शे का मजा लेती दिखीं. तस्वीर में हिना खान की खुशी देखते ही बन रही है.
इसके अलावा हिना खान ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ खूब फोटोज भी क्लिक करवाए हैं.
कहना गलत नहीं होगा कि हिना खान इस समय हर के ड्रामा लवर की जिंदगी जी रही हैं.
साउथ कोरिया में हिना खान जमसकर पेटपूजा करने से भी बाज नहीं आ रही हैं. हिना खान ने अपने खाने की तस्वीरें भी फैंस को दिखाई हैं.
हिना खान की तस्वीरें देखकर तो उनके फैंस को भी उसे जलन होने लगी होगी. तस्वीरों में हिना खान कमाल लग रही हैं.
