कैंसर का दर्द भूल हिना खान ने बॉयफ्रेंड संग बिताया क्वॉलिटी टाइम, प्यारी तस्वीरें वायरल
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 02, 2025
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर से लड़ रही हैं. उनका इलाज चल रहा है.
हिना खान कैंसर ट्रीटमेंट से समय निकालकर अक्सर अपनी जिंदगी को खुलकर जीती हैं. इसकी तस्वीरें फैंस को दिखाती हैं.
हिना खान ने एक बार फिर सैर-सपाटा के लिए समय निकाला है और इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं.
हिना खान के साथ उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल और उनकी फैमिली नजर आई है.
इस तरह से हिना खान ने एक बार फिर कैंसर के इलाज के बीच क्वालिटी टाइम एंजॉय किया है.
हिना खान इस दौरान काफी खुश नजर आईं. उनकी तस्वीरें वायरल होते ही फैंस उन्हें पसंद कर रहे हैं.
हिना खान के इस मुश्किल समय में उनके बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल उनके साथ मजबूती से खड़े हैं.
