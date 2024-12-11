कैंसर से जूझ रहीं Hina Khan का छलका दर्द, बोलीं- 'पिछले 15-20 दिन सबसे मुश्किल थे'
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Dec 11, 2024
ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं हिना खान ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरें शेयर की हैं.
इन फोटोज में हिना खान शॉल लपेटे दिख रही हैं. इन फोटोज को शेयर करते हुए हिना ने अपना दर्द साझा किया है.
हिना ने लिखा, 'इस जर्नी के पिछले 15-20 दिन मेरे लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सबसे कठिन रहे हैं.'
हिना ने आगे लिखा, 'स्कार्स आए और मैंने बिना डरे उनका सामना करने के लिए अपन सबकुछ झोंक दिया. '
हिना ने आगे कहा, 'मैं इस संघर्ष के आगे कैसे झुक सकती हूं, मैं इसका सामना करती आई हूं और अब भी कर रही हूं.'
हिना ने आगे कहा, 'इन सभी दर्द से गुजरने के लिए मुझे पॉजिटिव सोचना होगा, वो भी पॉजिटिव स्माइल के साथ.'
हिना खान ने आगे कहा कि जीत जरूर मिलेगी इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहो.
बता दें कि एक्ट्रेस हिना खान ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 से जूझ रही हैं.
