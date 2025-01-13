कैंसर से जंग लड़ रहीं Hina Khan ने बॉयफ्रेंड को लेकर कहा- 'मेरे पार्टनर रॉकी...'

टीवी एक्ट्रेस हिना खान इन दिनों कैंसर से जूझ रही हैं और उनका इलाज चल रहा है. हालांकि, वह लगातार एक्टिव हैं.

हिना खान कभी रैंप वॉक करती हैं तो किसी ना किसी इवेंट में शामिल होती हैं. वह अपनी बीमारी का डटकर सामना कर रही हैं.

हिना खान ने इसी बीच उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड रॉकी जायसवाल को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि वह किस तरह से उन्हें सपोर्ट कर रहा है.

हिना खान ने 'न्यूज 18' कहा, 'उन सबको थैंक्यू जो इस मुश्किल घड़ी में मेरा सपोर्ट कर रहे हैं. मैं बहुत जिम्मेदार हूं और मैंने अपना ये गुण जिंदगी के उतार-चढ़ाव में हमेशा दिखाया है.'

'जब मेरे पिताजी का निधन हो गया लेकिन मुझे लगता है कि इस ताकत में मेरे परिवार और मेरे करीबियों की बड़ी भूमिका रही.'

'मेरे परिवार के लोग, मेरी मां, मेरा भाई, मेरे कजिन, मेरे पार्टनर रॉकी और उनका परिवार मेरे आसपास रहता है.'

'मैं मेरे आसपास रहने वाले लोगों से बहुत प्यार करती हूं. नजर ना लगे. अल्हम्दुलिल्लाह. वही, प्यार है जो लगातार मुझे आगे बढ़ा रहा है. प्यार की बदौलत आज मैं वहां पहुंच पाई हूं, जहां मैं हूं.'

हिना खान के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनका शो 'गृह लक्ष्मी' 16 जनवरी से एपिक ऑन पर आने वाला है.

