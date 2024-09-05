रातों रात छोटे पर्दे से गायब हुईं ये एक्ट्रेसेस

Ankita Kumari Source: Bollywoodlife.com | Sep 05, 2024

ससुराल सिमर फेम दीपिका कक्कड़ फिलहाल टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं।

Source: Bollywoodlife.com

पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में नजर नहीं आ रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सीरियल बेहद 2 के बाद जेनिफर विंगेट टीवी में नहीं दिखीं हैं।

Source: Bollywoodlife.com

ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम शिवांगी जोशी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।

Source: Bollywoodlife.com

तारक मेहता की दया बेन उर्फ दिशा वकानी टीवी इंडस्ट्री से रातों रात गायब हो गईं हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस प्यार को क्या नाम दूं फेम एक्ट्रेस सनाया ईरानी एक दम से छोटे पर्दे से गायब हो गईं हैं।

Source: Bollywoodlife.com

सुरभि ज्योति लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में नजर नहीं आ रही हैं।

Source: Bollywoodlife.com

एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी ये हैं मोहब्बतें सीरियल के बाद से गायब हो गईं हैं।

Source: Bollywoodlife.com

इस लिस्ट में एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया का नाम भी शुमार है।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: Teachers day: फिल्मों में टीचर का रोल प्ले किए हैं ये सितारे

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.