रातों रात छोटे पर्दे से गायब हुईं ये एक्ट्रेसेस
Ankita Kumari
| Sep 05, 2024
ससुराल सिमर फेम दीपिका कक्कड़ फिलहाल टीवी इंडस्ट्री से दूर हैं।
पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में नजर नहीं आ रही हैं।
सीरियल बेहद 2 के बाद जेनिफर विंगेट टीवी में नहीं दिखीं हैं।
ये रिश्ता क्या कहलाता है फेम शिवांगी जोशी का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है।
तारक मेहता की दया बेन उर्फ दिशा वकानी टीवी इंडस्ट्री से रातों रात गायब हो गईं हैं।
इस प्यार को क्या नाम दूं फेम एक्ट्रेस सनाया ईरानी एक दम से छोटे पर्दे से गायब हो गईं हैं।
सुरभि ज्योति लंबे समय से टीवी इंडस्ट्री में नजर नहीं आ रही हैं।
एक्ट्रेस दिव्यंका त्रिपाठी ये हैं मोहब्बतें सीरियल के बाद से गायब हो गईं हैं।
इस लिस्ट में एक्ट्रेस सोनारिका भदौरिया का नाम भी शुमार है।
