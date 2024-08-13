इन टीवी स्टार्स ने आज तक नहीं दिया एक भी फ्लॉप शो

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 13, 2024

हिना खान के दोनों टीवी शो हिट साबित हुई है।

Source: Bollywoodlife.com

करण पटेल के खाते में सिर्फ हिट शो ही शामिल है।

करण सिंह ग्रोवर के सारे शो अभी तक हिट रहे हैं।

शहीर शेख ने अपने करियर में हमेशा हिट शो किए हैं।

जेनिफर विंगेट ने अपने करियर में एक भी फ्लॉप शो नहीं किया है।

रोनित रॉय ने टीवी में सिर्फ हिट शो दिए हैं।

गुरमीत चौधरी का टीवी का एक भी शो फ्लॉप नहीं हुआ है।

रुबीना दिलैक के खाते में सिर्फ हिट शो ही शामिल है।

इस लिस्ट में दिव्यांका त्रिपाठी का भी नाम शुमार है।

