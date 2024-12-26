इस शो के जरिए TV पर धमाकेदार वापसी करेंगी Hina Khan, अब डटकर होगा कैंसर से मुकाबला

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Dec 26, 2024

खबर आ रही है कि हिना खान एक बार फिर से टीवी की दुनिया पर वापसी करने वाली हैं.

Source: Instagram

हिना खान जल्द ही ग्रहलक्ष्मी नाम के सीरियल में धमाकेदार एंट्री करने वाली हैं.

Source: Instagram

ये शो एपिक ऑन नाम के चैनल पर ऑन एयर किया जाएगा.

Source: Instagram

इस शो में हिना खान के साथ चंकी पांडे और राहुल देव भी नजर आने वाले हैं.

Source: Instagram

एक लंबे समय बाद हिना खान टीवी पर नजर आएंगे. कुछ समय पहले ही हिना खान बिग बॉस 18 में पहुंची थीं.

Source: Instagram

बिग बॉस 18 में हिना खान सलमान खान के साथ धमाल मचाती दिखी थीं.

Source: Instagram

हिना खान के टीवी पर लटने की खबर सुनकर उनके फैंस काफी खुश हो गए हैं.

Source: Instagram

हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवा रही हैं.

Source: Instagram

