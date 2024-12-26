इस शो के जरिए TV पर धमाकेदार वापसी करेंगी Hina Khan, अब डटकर होगा कैंसर से मुकाबला
| Dec 26, 2024
खबर आ रही है कि हिना खान एक बार फिर से टीवी की दुनिया पर वापसी करने वाली हैं.
हिना खान जल्द ही ग्रहलक्ष्मी नाम के सीरियल में धमाकेदार एंट्री करने वाली हैं.
ये शो एपिक ऑन नाम के चैनल पर ऑन एयर किया जाएगा.
इस शो में हिना खान के साथ चंकी पांडे और राहुल देव भी नजर आने वाले हैं.
एक लंबे समय बाद हिना खान टीवी पर नजर आएंगे. कुछ समय पहले ही हिना खान बिग बॉस 18 में पहुंची थीं.
बिग बॉस 18 में हिना खान सलमान खान के साथ धमाल मचाती दिखी थीं.
हिना खान के टीवी पर लटने की खबर सुनकर उनके फैंस काफी खुश हो गए हैं.
हिना खान इन दिनों ब्रेस्ट कैंसर का इलाज करवा रही हैं.
