OTT पर बोल्ड सीन देने में नहीं झिझकीं TV की ये एक्ट्रेसेस
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Feb 04, 2025
वेब सीरीज 'हीरामंडी' में संजीदा शेख का बोल्ड अंदाज कैसे कोई भूल सकता है.
Source:
Bollywoodlife.com
निया शर्मा ने वेब सीरीज 'ट्विस्टेड' में काम किया और इंटीमेट सीन से फैंस को आहें भरने पर मजबूर किया.
Source:
Bollywoodlife.com
शमा सिकंदर ने वेब सीरीज 'माया' में जमकर बोल्ड सीन दिए और लोगों का ध्यान खींचा.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'हम तुम और और दम' में श्वेता तिवारी के बोल्ड सीन देखने को मिल जाएंगे.
Source:
Bollywoodlife.com
सुरभि ज्योति ने वेब सीरीज 'तन्हाइयां' कई बोल्ड सीन देकर फैंस को एक्साइटेड कर दिया.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'डैमेज्ड' और 'हैक्ड' में हिना खान ने भर-भरकर बोल्ड और इंटीमेट सीन दिए हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वेब सीरीज 'आश्रम' में त्रिधा चौधरी का बोल्ड अंदाज और उनके इंटीमेट सीन हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: लवयापा एक्ट्रेस ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा, क्रॉप टॉप में बेड पर...
अगली वेब स्टोरी देखें.