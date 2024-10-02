गरबा की शौकीन हैं ये 9 एक्ट्रेसेस, नवरात्रि में हिला देती हैं स्टेज

Ankita Kumari | Oct 02, 2024

टीवी एक्ट्रेस हिना खान जबरदस्त गरबा करती हैं.

करिश्मा तन्ना गुजरती हैं और वो शानदार गरबा करती हैं.

डांसर डेजी शाह को गरबा करना बहुत पसंद है.

रश्मि देसाई का नाम भी इस लिस्ट में शुमार है.

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी को कई बार गरबा करते देखा गया है.

एक्ट्रेस हैली शाह को भी गरबा का बहुत शौक है.

दयाबेन उर्फ दिशा वकानी को गरबा क्वीन के नाम से जाना जाता है.

'बिग बॉस 15' विनर तेजस्वी प्रकाश भी बहुत अच्छा गरबा करती हैं.

इस लिस्ट में एक्ट्रेस प्राची देसाई का नाम भी शामिल है.

