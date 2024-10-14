इन एक्ट्रेस की खूबसूरती पर पड़ा कैंसर का बुरा असर
Bollywood Staff
Source:
Bollywoodlife.com
| Oct 14, 2024
बॉलीवुड समेत टीवी की इन एक्ट्रेस को कैंसर से जूझना पड़ा है. जिसके चलते उनकी खूबसूरती को बहुत असर पड़ा है.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस डॉली सोही ने सीरियल हिटलर दीदी और झनक से अपनी पहचान बनाई थी. वो मेटास्टेटिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी. वो इस बीमारी से लड़ नहीं पाईं.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को भी इस भयानक बीमारी से गुजरना पड़ा है. उन्होंने ओवेरियन कैंसर से जंग की थी.
Source:
Bollywoodlife.com
बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे 2018 में मेटास्टेटिक कैंसर से पीड़ित थी. कैंसर की वजह से उनको अपने सारे बाल गंवाने पड़े थे.
Source:
Bollywoodlife.com
फिल्म इंडस्ट्री मे कई फिल्मों मे काम कर चुकीं किरण खेर को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा था. वो मल्टीपल मायलोमा ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्टर आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप को भी कैंसर हुआ था. उनको ब्रेस्ट कैंसर से लड़ाई लडनी पड़ी है.
Source:
Bollywoodlife.com
एक्ट्रेस महिमा चौधरी को भी 2022 में ब्रेस्ट कैंसर से जूझना पड़ा था. मगर अब वो ठीक हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस हिना खान स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रही हैं. वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने ट्रीटमेंट की अपडेट देती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने कैप्शन लिखा 'ये पलकें जो मेरी आंखों का अहम हिस्सा थीं, ये मेरी आंखों को खूबसूरत बनाती थीं... अब मेरी एक आईलैश बची है. जो बाकी पलकों से ज्यादा हिम्मत वाली है'
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने कहा है 'अब मैं अपनी कीमोथेरैपी के लास्ट स्टेज पर हूं और मेरी ये लास्ट आईलैश मेरी मोटिवेशन है हम इस कठिन समय से भी निकल जाएंगें'.
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल को भी शुरुवाती ब्रेस्ट कैंसर से गुजरना पड़ा था.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: 'बिग बॉस 18' के सबसे 'इरिटेटिंग' कंटेस्टेंट्स, फैंस हुए तंग
अगली वेब स्टोरी देखें.