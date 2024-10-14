इन एक्ट्रेस की खूबसूरती पर पड़ा कैंसर का बुरा असर

Bollywood Staff Source: Bollywoodlife.com | Oct 14, 2024

बॉलीवुड समेत टीवी की इन एक्ट्रेस को कैंसर से जूझना पड़ा है. जिसके चलते उनकी खूबसूरती को बहुत असर पड़ा है.

टीवी एक्ट्रेस डॉली सोही ने सीरियल हिटलर दीदी और झनक से अपनी पहचान बनाई थी. वो मेटास्टेटिक सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी. वो इस बीमारी से लड़ नहीं पाईं.

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को भी इस भयानक बीमारी से गुजरना पड़ा है. उन्होंने ओवेरियन कैंसर से जंग की थी.

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे 2018 में मेटास्टेटिक कैंसर से पीड़ित थी. कैंसर की वजह से उनको अपने सारे बाल गंवाने पड़े थे.

फिल्म इंडस्ट्री मे कई फिल्मों मे काम कर चुकीं किरण खेर को भी इस बीमारी ने नहीं छोड़ा था. वो मल्टीपल मायलोमा ब्लड कैंसर से पीड़ित थीं.

एक्टर आयुष्मान खुराना की वाइफ ताहिरा कश्यप को भी कैंसर हुआ था. उनको ब्रेस्ट कैंसर से लड़ाई लडनी पड़ी है.

एक्ट्रेस महिमा चौधरी को भी 2022 में ब्रेस्ट कैंसर से जूझना पड़ा था. मगर अब वो ठीक हैं.

टीवी एक्ट्रेस हिना खान स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से गुजर रही हैं. वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने ट्रीटमेंट की अपडेट देती रहती हैं.

हिना खान ने कैप्शन लिखा 'ये पलकें जो मेरी आंखों का अहम हिस्सा थीं, ये मेरी आंखों को खूबसूरत बनाती थीं... अब मेरी एक आईलैश बची है. जो बाकी पलकों से ज्यादा हिम्मत वाली है'

हिना खान ने कहा है 'अब मैं अपनी कीमोथेरैपी के लास्ट स्टेज पर हूं और मेरी ये लास्ट आईलैश मेरी मोटिवेशन है हम इस कठिन समय से भी निकल जाएंगें'.

टीवी एक्ट्रेस छवि मित्तल को भी शुरुवाती ब्रेस्ट कैंसर से गुजरना पड़ा था.

