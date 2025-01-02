Hina Khan ने पूरे स्वैग से किया नए साल का स्वागत, हिलाई सोशल मीडिया की दुनिया

Shivani Duksh Source: Bollywoodlife.com | Jan 02, 2025

हिना खान ने हाल ही में अपने नए साल की तस्वीरें शेयर की हैं.

इन तस्वीरों में हिना खान ओरेंज कलर के आउटफिट्स में नजर आ रही हैं.

हिना खान ने फोटोज क्लिक करवाते समय काला चश्मा लगाया है.

कहना गलत नहीं होगा कि हिना खान ने एक अंदाज में नए साल का स्वागत किया है.

तस्वीरों में हिना खान काफी खुश नजर आ रही हैं. फैंस को भी हिना खान का ये अंदाज पसंद आ रहा है.

फैंस कह रहे हैं कि कैंसर से लड़ाई करते हुए भी हिना खान ने अपने आप को काफी मेनटेन करके रखा है.

फैंस हिना खान को हिम्मत बनाए रखने की सलाह दे रहे हैं.

वहीं अपनी इस तस्वीरों के जरिए हिना खान ने बताया है कि सैल्फ लव कितना जरूरी है.

