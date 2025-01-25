Hina Khan ने लेडी बॉस बनकर शेयर कीं तस्वीरें, फैंस बोले- 'ये हैं रियल...'

हिना खान पर इस तरह से फैंस ने जमकर प्यार लुटाया है. फैंस अक्सर अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर प्यारे कमेंट करते रहते हैं. Source: Bollywoodlife.com