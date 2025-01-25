Hina Khan ने लेडी बॉस बनकर शेयर कीं तस्वीरें, फैंस बोले- 'ये हैं रियल...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 25, 2025
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. वह अक्सर अपने फोटोशूट की तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने एक बार इंस्टाग्राम अकाउंट से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की हैं. उनकी ये तस्वीरें फैंस का ध्यान खींच रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान ने फॉर्मल लुक में फोटोशूट करवाया है. इस दौरान वह अलग-अलग पोज देते हुए नजर आ रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गईं. उनके तमाम चाहने वाले फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान को लेकर को एक फैन ने लिखा है, 'ये हैं रियल हीरोइन'. एक फैन ने लिखा है, 'ब्यूटीफुल'.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान पर इस तरह से फैंस ने जमकर प्यार लुटाया है. फैंस अक्सर अपनी पसंदीदा एक्ट्रेस की तस्वीरों पर प्यारे कमेंट करते रहते हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
बताते चलें कि हिना खान ब्रेस्ट कैंसर जूझ रही हैं. उन्होंने बीते साल यानी 2024 में बताया था कि वह इस बीमारी से ग्रसित हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
हिना खान अपने नए शो 'गृहलक्ष्मी' में नजर आ रही हैं. एक्ट्रेस का ये शो एपिक ऑन पर आ रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने पर मचा बवाल, हिमांगी सखी ने उठाए ये सवाल
अगली वेब स्टोरी देखें.