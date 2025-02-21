हमसफर से कहां के सच्चे थे तक, जरूर देखें माहिरा खान के ये सुपरहिट पाकिस्तानी ड्रामा
| Feb 21, 2025
हमसफर- माहिरा खान और फवाद खान के इस सीरीज को पाकिस्तान से लेकर भारत तक देखा देखा गया.
‘शहर-ए-जात’ में माहिरा खान ने इसमें लीड निभाया है. यह साल 2012 में टेलीकास्ट हुआ था.
‘सदके तुम्हारे’ में माहिरा खान और अदील हुसैन की जोड़ी को खूब पसंद किया गया था. यह रोमांटिक ड्रामा है.
‘बिन रोये’ ड्रामा में दो बहनों की कहानी है जो एक ही लड़के से प्यार करती हैं. यह 2015 में टेलीकास्ट हुआ था.
‘हम कहां के सच्चे थे’ इसमें दो चचेरी बहनों की कहानी दिखाई गई है. यह साल 2021 में आया था.
‘रजिया’ इस ड्रामा में जबरदस्त कहानी दिखाई गई है. यह 2023 में आई थी.
‘नीयत’ में माहिरा खान, हुमायूं सईद और अहसान खान ने मुख्य भूमिका निभाई है.
‘सुपरस्टार’ एक रोमांटिक ड्रामा है. इसमें माहिरा खान और बिलाल अशरफ ने लीड रोल प्ले किया है.
