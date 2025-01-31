हमसफर to सदके तुम्हारे: Top 10 माहिरा खान की पाकिस्तानी सीरियल

Shreya Pandey Source: Bollywoodlife.com | Jan 31, 2025

हमसफर- माहिरा खान और फवाद खान का यह सीरीज पाकिस्तान के सबसे लोकप्रिय ड्रामों में से एक है. यह एक रोमांटिक ड्रामा है.

‘शहर-ए-जात’ साल 2012 में टेलीकास्ट हुआ था. माहिरा खान ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई है.

‘सदके तुम्हारे’ एक रोमांटिक सीरियल है. इसमें माहिरा खान और अदील हुसैन ने लिड रोल निभाया है.

'बिन रोये' माहिरा खान, हुमायूं सईद और अरमीना खान ने इसमें मुख्य किरदार निभाया है. इस ड्रामा में दो बहनों की कहानी है जो एक ही लड़के से प्यार करती हैं.

‘हम कहां के सच्चे थे’ माहिरा खान के इस ड्रामा को लोगों ने बहुत पसंद किया था. इसमें दो चचेरी बहनों की कहानी दिखाई गई है.

‘रजिया’ इस सीरियल में माहिरा खान की एक्टिंग को लोगों के बहुत पसंद किया था.

‘नीयत’ इस सीरियल को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था. इसमें माहिरा खान, हुमायूं सईद और अहसान खान ने मुख्य भूमिका निभाई है.

‘सुपरस्टार’ एक रोमांटिक ड्रामा है. इसमें माहिरा खान और बिलाल अशरफ की जोड़ी को लोगों के बहुत पसंद किया था.

‘वर्ना’ एक इमोशनल-ड्रामा है. इसमें माहिरा खान ने एक बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई है

‘7 दिन मोहब्बत इन’ यह एक रोमांटिक ड्रामा है. माहिरा खान ने इसमें बहुत शानदार एक्टिंग की है.

