हमसफर to जिंदगी गुलजार है: फवाद खान की टाॅप 10 पाकिस्तानी ड्रामा
Shreya Pandey
| Feb 07, 2025
‘हमसफर’ एक रोमांटिक ड्रामा है. इसमें फवाद खान की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई ही.
फवाद खान के बेस्ट ड्रामा में एक ‘जिंदगी गुलजार है’ साल 2013 में टेलीकास्ट हुई थी.
‘दास्तान’ में भारत-पाकिस्तान के बटवारे को दिखाया गया है. यह एक रोमांटिक ड्रामा है.
सजल अली, नादिया और फवाद खान ‘बेहद’ शानदार ड्रामा है. इसे आप फ्री में यूट्यूब पर देख सकते हैं.
‘कुछ प्यार का पागलपन’ ड्रामा में सनम बलोच और फवाद खान ने लिड रोल निभाया है.
‘अरमान’ ड्रामा में फवाद खान की एक्टिंग लोगों को बहुत पसंद आई थी.
‘अश्क’ में एक ऐसे आदमी की कहनी है, जिसके कई अफेयर रहता है. इसे बड़ी संख्या में लोगों ने देखा था.
‘बरजख’ में फवाद खान और सनम सईद ने लिड रोल निभाया है. इस ड्रामा में इनके किरदार लोगों को बहुत पसंद आए थे.
‘अकबरी अस्घरी’ साल 2011 में रिलीज हुई थी. यह एक कॉमेडी-ड्रामा है.
‘नुम्म’ पाकिस्तानी ड्रामा में फवाद खान ने बहुत शानदार एक्टिंग की थी. लोगों ने बहुत तारीफ किया था.
