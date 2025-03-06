इब्राहिम अली खान के परिवार के इस शख्स की फेवरेट हैं पलक तिवारी
बीते कई महीनों से पलक तिवारी का नाम सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान के साथ जोड़ा जा रहा है.
इसी बीच दावा किया जा रहा है कि इब्राहिम अली खान के परिवार के लोगों को पलक तिवारी पसंद आने लगी हैं.
दरअसल हाल ही में श्वेता तिवारी की बेटी पलक तिवारी की पोस्ट इब्राहिम अली खान के परिवार के इस शख्स ने लाइक कर दी है.
यहां हम बात कर रहे हैं इब्राहिम अली खान की बुआ सबा ने हाल ही में पलक तिवारी की पोस्ट पर कमेंट किया है.
सबा ने पलक तिवारी की लेटेस्ट पोस्ट पर हार्ट इमोजी बनाई हैं. सबा के इस कमेंट ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है.
लोग लगातार इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी के रिलेशन के बारे में बात करने लगे हैं.
लोगों का कहना है कि अब तो इब्राहिम अली खान के परिवार ने भी पलक तिवारी को पसंद कर लिया है.
हालांकि आज तक इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी ने अपने रिश्ते को लेकर कोई बयान नहीं दिया है.
