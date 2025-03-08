IIFA 2025 के लिए उर्फी जावेद ने बनाई खास ड्रेस, पर्स के लिए तो...
Shashikant Mishra
| Mar 08, 2025
मॉडल और एक्ट्रेस उर्फी जावेद अपने खास तरह के ड्रेस के लिए लोगों के बीच चर्चित हैं.
उर्फी जावेद अक्सर यूनिक ड्रेस पहनकर लोगों के सामने आती हैं और हैरान कर देती हैं.
उर्फी जावेद अब आईफा 2025 के लिए रवाना हुईं और पैपराजी के कैमरे में कैद हुईं.
उर्फी जावेद ने एयरपोर्ट पर पैप्स को जमकर पोज दिए और उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं.
उर्फी जावेद ने आईफा 2025 के लिए खास तैयारी की. उन्होंने खास तरह की ड्रेस बनाई थी.
उर्फी जावेद ने सेफ्टी पिन से ड्रेस बनाई. उनका आउटफिट लोगों का ध्यान खींच रहा है.
उर्फी जावेद ने यूनिक ड्रेस के साथ यूनिक हैंड पर्स भी बनाया. उन्होंने बर्फ से अपना पर्स तैयार किया.
उर्फी जावेद ने अपने बर्फ के पर्स में फोन भी रखा था. हालांकि, उन्होंने बताया कि वो फोन का डमी था.
उर्फी जावेद की तस्वीरें वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं.
