Indian Idol के इस सीजन का विनर है Paatal Lok 2 का खूंखार विलेन
Shashikant Mishra
| Feb 01, 2025
प्राइम वीडियो की वेब सीरीज 'पाताल लोक 2' बीती जनवरी से स्ट्रीम हो रही है. इसके लीड एक्टर जयदीप अहलावत लोगों का ध्यान खींच रहे हैं.
'पाताल लोक 2' में विलेन डेनियल लेचो का रोल करने वाले एक्टर भी चर्चा में बने हुए हैं. दरअसल, उनका खूंखार अंदाज लोगों को डरा रहा है.
लेकिन क्या आपको पता है कि वेब सीरीज में विलेन का रोल करने वाला ये एक्टर कौन है. अगर नहीं पता है तो चलिए आपको बता देते हैं.
वेब सीरीज पाताल 'लोक 2' में विलेन का रोल करने वाला एक्टर कोई और नहीं बल्कि 'इंडियन आइडल 3' के विनर प्रशांत तमांग हैं.
प्रशांत तमांग सिंगिंग रियलिटी शो को जीतने के बाद लाइमलाइट से दूर हो गए थे. अब वेब सीरीज में विलेन के रोल से उन्होंने धमाकेदार वापसी की है.
प्रशांत तमांग शो 'इंडियन आइडल 3' जीतने के बाद कुछ म्यूजिक एल्बम और नेपाली फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिव रहे लेकिन फिर वह गायब हो गए.
जयदीप अहलावत की वेब सीरीज में प्रशांत तमांग अपने काम से लोगों का ध्यान खींचा है और फिर इंडस्ट्री में कदम रखा है.
