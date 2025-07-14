Bigg Boss 19 में एंट्री मारेगा ये फेमस सिंगर, बजाएगा सबकी बैंड
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 14, 2025
'बिग बॉस 19' 3 अगस्त से कलर्स चैनस पर दस्तक देने वाला है.
Source:
Bollywoodlife.com
शो के लिए मेकर्स पॉपुलर चेहरों को अप्रोच कर रहे हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
कई सेलेब्रिटीज के नाम तो सलमान खान के इस शो के लिए कंफर्म भी हो चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
वहीं अब खबरें आ रही हैं कि सिंगर श्रीराम चंद्र को भी 'बिग बॉस 19' के लिए अप्रोच किया गया है.
Source:
Bollywoodlife.com
रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीराम चंद्र ने इस शो में एंट्री के लिए हामी भी भर दी है.
Source:
Bollywoodlife.com
बता दें कि श्रीराम चंद्र 'बिग बॉस तेलुगू 5' में भी नजर आए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
हालांकि शो में वह फिनाले में पहुंचकर बाहर हो गए थे.
Source:
Bollywoodlife.com
इसके अलावा वह म्यूजिकल रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' का भी हिस्सा रह चुके हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
ऐसे में बिग बॉस 19 में श्रीराम चंद्र की एंट्री को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: Bigg Boss की ये एक्स कंटेस्टेंट पहुंची स्वर्ण मंदिर, टेका माथा बोलीं- 'यहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत...'
अगली वेब स्टोरी देखें.