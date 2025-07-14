Bigg Boss 19 में एंट्री मारेगा ये फेमस सिंगर, बजाएगा सबकी बैंड

Pratibha Gaur | Jul 14, 2025

'बिग बॉस 19' 3 अगस्त से कलर्स चैनस पर दस्तक देने वाला है.

शो के लिए मेकर्स पॉपुलर चेहरों को अप्रोच कर रहे हैं.

कई सेलेब्रिटीज के नाम तो सलमान खान के इस शो के लिए कंफर्म भी हो चुके हैं.

वहीं अब खबरें आ रही हैं कि सिंगर श्रीराम चंद्र को भी 'बिग बॉस 19' के लिए अप्रोच किया गया है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीराम चंद्र ने इस शो में एंट्री के लिए हामी भी भर दी है.

बता दें कि श्रीराम चंद्र 'बिग बॉस तेलुगू 5' में भी नजर आए थे.

हालांकि शो में वह फिनाले में पहुंचकर बाहर हो गए थे.

इसके अलावा वह म्यूजिकल रियलिटी शो 'इंडियन आइडल' का भी हिस्सा रह चुके हैं.

ऐसे में बिग बॉस 19 में श्रीराम चंद्र की एंट्री को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं.

