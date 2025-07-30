ईशा मालवीय का देसी अंदाज सोशल मीडिया पर छाया, लाल-पीच-गोल्ड लहंगे में दिखीं शाही रानी जैसी!
Masummba Chaurasia
| Jul 30, 2025
ईशा मालवीय ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर अपनी नई ट्रेडिशनल फोटोशूट की झलक शेयर की है, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है.
तस्वीर में ईशा ने लाल, पीच और गोल्डन कलर का शानदार लहंगा पहन रखा है, जो एकदम रॉयल लुक दे रहा है.
उनके लुक की बात करें, तो हेवी एम्ब्रॉइडरी वाला लहंगा, डीप नेक ब्लाउज और मैचिंग रेड दुपट्टा उनके लुक को और भी ग्रेसफुल बना रहा है.
ईशा ने ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ हेयर ज्वेल एक्सेसरी भी पहनी है, जिससे उनका लुक पूरी तरह दुल्हनिया लाइव्स दे रहा है.
तस्वीरें एक मिट्टी की दीवारों वाले ट्रेडिशनल सेटअप में ली गई हैं, जो देसी संस्कृति और फैशन का खूबसूरत मेल दिखा रही हैं.
फैंस ने तस्वीर पर कमेंट्स की बरसात कर दी है. कोई उन्हें 'गॉर्जियस क्वीन' कह रहा है, तो कोई 'प्योर देसी ब्यूटी.'
एक यूजर ने लिखा, 'इतनी खूबसूरत लग रही हो कि नजरें हटाना मुश्किल है.', वहीं दूसरे ने कहा, 'ये आउटफिट किसी फैशन मैगज़ीन का कवर बनने लायक है.'
ईशा मालवीय का यह देसी अंदाज साबित करता है, कि वह सिर्फ मॉडर्न लुक्स की ही नहीं, बल्कि ट्रेडिशनल ग्लैमर की भी क्वीन हैं.
