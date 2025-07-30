ईशा मालवीय का देसी अंदाज सोशल मीडिया पर छाया, लाल-पीच-गोल्ड लहंगे में दिखीं शाही रानी जैसी!

एक यूजर ने लिखा, 'इतनी खूबसूरत लग रही हो कि नजरें हटाना मुश्किल है.', वहीं दूसरे ने कहा, 'ये आउटफिट किसी फैशन मैगज़ीन का कवर बनने लायक है.' Source: Bollywoodlife.com