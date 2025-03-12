ईशा मालवीय की 'Naagin 7' शूटिंग शुरू! तस्वीरें वायरल, फैंस बोले- 'बस अब इंतजार...'
Masummba Chaurasia
| Mar 12, 2025
टीवी की दुनिया में हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन जब बात एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन की होती है, तो फैंस की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर होता है.
नागिन 7 के लिए कास्टिंग को लेकर आए दिन नए नाम सामने आ रहे हैं, और अब इस लिस्ट में नया नाम जुड़ गया है. ईशा मालवीय.
सोशल मीडिया पर उनकी कुछ नई तस्वीरों ने हलचल मचा दी है, जिन्हें लोग नागिन 7 से जोड़कर देख रहे हैं.
ईशा मालवीय छोटे पर्दे का जाना-माना चेहरा हैं, जो सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं.
हाल ही में उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें वह मरमेड के लुक में नजर आ रही हैं.
सिल्वर कलर की खूबसूरत मरमेड ड्रेस, सिर पर टियारा और मिनिमल मेकअप में ईशा किसी परी से कम नहीं लग रही हैं.
उन्होंने इन तस्वीरों के साथ कैप्शन लिखा, 'वॉरियर प्रिसेंस' , जो उनके इस लुक को और भी खास बना रहा है.
ईशा की इन तस्वीरों पर अब तक 90 हजार से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं.
कोई उन्हें 'ब्यूटीफुल क्वीन' कह रहा है, तो कोई उन्हें 'नागिन 7' में देखने के लिए एक्साइटेड है. एक फैन ने लिखा, "नागिन 7 में आपको देखने के लिए बेसब्र हूं."
