ईशा मालवीय की 'Naagin 7' शूटिंग शुरू! तस्वीरें वायरल, फैंस बोले- 'बस अब इंतजार...'

टीवी की दुनिया में हर साल कुछ न कुछ नया देखने को मिलता है, लेकिन जब बात एकता कपूर के सुपरनैचुरल शो नागिन की होती है, तो फैंस की एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर होता है. Source: Bollywoodlife.com