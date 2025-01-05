'लोग सोचते हैं कंप्रोमाइज करके...', Bigg Boss की एक्स कंटेस्टेंट ने बयां किया स्ट्रगल का दर्द
Pratibha Gaur
Source:
Bollywoodlife.com
| Jan 05, 2025
'उड़ारियां' फेम ईशा मालवीय ने 'बिग बॉस 17' में खूब सुर्खियां बटोरी थीं. शो में एक्ट्रेस को उनके रिलेशनशिप को लेकर काफी ट्रोल किया गया था.
अब ईशा मालवीय गौहर खान के साथ एक शो में नजर आ रही हैं. अब हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अपने करियर स्ट्रगल को लेकर खुलकर बात की.
इस दौरान ईशा ने बताया कि वह जिस जगह से आती हैं, वहां के लोगों इंडस्ट्री को अच्छी जगह नहीं समझते हैं.
उन्होंने कहा, 'वह लोग इंडस्ट्री को बहुत अलग सोच के साथ देखते हैं. उन्हें लगता है कि पता नहीं इस इंडस्ट्री में ऐसा क्या ही चल रहा है, कुछ तो गलत है इस जगह में.'
उन्होंने आगे कहा, 'उन लोगों का मानना है कि यहां हर कोई कॉम्प्रोमाइज करके ही आगे बढ़ रहा है. अगर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है तो उसे काम नहीं मिल रहा है.'
ईशा ने आगे कहा, 'लोग ये सोचते हैं कि यार हीरोइन बन तो जाएंगे लेकिन इसके लिए कुछ बहुत ही गलत रास्ते से गुजरना पड़ेगा.'
ईशा ने आगे कहा, 'ये मेरा स्ट्रगल है कि मैं ऐसे शहर से आकर मुंबई शिफ्ट हुई हूं. लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध है.'
उन्होंने कहा, 'और यहां पर हमारी जिंदगी एक खुली किताब की तरह है.' एक्ट्रेस का यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है.
बता दें कि एक्ट्रेस ईशा मालवीय गौहर खान के साथ 'लवली लोला' शो में नजर आ रही हैं.
