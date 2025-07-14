Bigg Boss की ये एक्स कंटेस्टेंट पहुंची स्वर्ण मंदिर, टेका माथा बोलीं- 'यहीं से मेरी जर्नी की शुरुआत...'

Masummba Chaurasia Source: Bollywoodlife.com | Jul 13, 2025

ईशा मालवीय ने अपने बिजी शेड्यूल से वक्त निकालकर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में माथा टेका. उन्होंने अपने इस ट्रिप की खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कीं.

ईशा ने बताया कि स्वर्ण मंदिर उनके लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि शक्ति और कृतज्ञता का प्रतीक है.

उन्होंने कहा, 'यहीं से मेरी जर्नी शुरू हुई थी. हर पड़ाव पर यहां आकर शांति मिलती है.'

इस दौरान ईशा गुलाबी रंग का खूबसूरत कुर्ता और बड़े-बड़े झुमके पहने नजर आईं. सिर पर दुपट्टा ओढ़े ईशा ने पारंपरिक अंदाज में श्रद्धा दिखाई.

मंदिर दर्शन के बाद ईशा ने स्ट्रीट फूड का भी मजा लिया, खासकर स्वादिष्ट चाट और नींबू पानी पीती दिखीं. इसके अलावा उन्होंने शहर की गलियों में शॉपिंग भी की.

उनकी तस्वीरों पर फैंस ने खूब प्यार लुटाया. किसी ने लिखा, 'वाह, अमृतसर का स्वर्ण मंदिर! ईशा, बहुत सुंदर लग रही हो.' तो किसी ने कमेंट किया, 'ए कुड़ी बहुत प्यारी है.'

ईशा ने अपने टीवी शो 'उड़ारियां' से घर-घर में अपनी पहचान बनाई. इसके बाद 'Bigg Boss 17' में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी वो खूब चर्चा में रहीं.

ईशा जल्द ही 'लाफ्टर शेफ्स सीजन 2' के सेमीफाइनल में दिखेंगी, जहां उनके साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड अभिषेक कुमार और समर्थ जुरेल भी नजर आएंगे.

हाल ही में शो के प्रोमो में ईशा, अंकिता लोखंडे, विक्की जैन और अभिषेक को गले लगाते नजर आईं. समर्थ जुरेल से मिलते हुए वे थोड़ी असहज दिखीं.

