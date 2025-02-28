इश्कबाज फेम सुरभि चंदना ने फैंस को दिया ट्रिट, कहा 'आज की...'
Garima Singh
| Feb 28, 2025
टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव रहती हैं.
एक्ट्रेस ने कुछ समय पहले ही इंस्टाग्राम पर अपने नए फोटोशूट की झलक दिखाई है.
इन तस्वीरों को शेयर करते हुए सुरभि चंदना ने कैप्शन में लिखा है, 'आज की ताजा खबर.'
सुरभि चंदना की इन तस्वीरों पर अब तक 33 हजार से भी ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं.
बता दें कि बीत 2 हफ्ते से सुरभि चंदना सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर नहीं कर रही थीं.
यूजर्स ने सुरभि चंदना की तस्वीरों पर कमेंट किया है, 'वो लंबे समय से उनकी नई पोस्ट का इंतजार कर रहे थे.'
बता दें कि सुरभि चंदना की शादी को 1 साल पूरे होने वाले हैं. बीते साल उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड करण शर्मा संग शादी रचाई थी.
