टीवी सेलेब्स ने यूं मनाई जन्माष्टमी

BollywoodLife Source: Bollywoodlife.com | Aug 27, 2024

बिग बॉस ओटीटी 3 कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी ने राधा और कृष्णा का अवतार लिया था।

निया शर्मा, करण कुंद्रा, विक्की जैन समेत कई सितारों ने शो 'लाफ्टर शेफ' के सेट पर जन्माष्टमी मनाई।

दीपिका सिंह ने कृष्णा जी के भजन पर डांस परफॉर्म किया है।

अश्वेशा सावंत ने अपने इंस्टा पर गीता बुक के साथ तस्वीरें शेयर की हैं।

अंकिता लोखंडे ने जन्माष्टमी पर कान्हा जी की पूजा करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।

'अनुपमा' फेम मुस्कान बामने ने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा की है।

टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने जन्माष्टमी में 'कान्हा रे' भजन गाया है।

'अनुपमा' फेम चांदनी भगवननी ने कृष्णा जी के भजन पर डांस परफॉर्म किया है।

चांदनी भगवननी के साथ कृष्णा के गाने पर टीवी एक्टर कुंवर अमर भी डांस करते दिख रहे हैं।

