टीवी सेलेब्स ने यूं मनाई जन्माष्टमी
BollywoodLife
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 27, 2024
बिग बॉस ओटीटी 3 कंटेस्टेंट शिवानी कुमारी ने राधा और कृष्णा का अवतार लिया था।
Source:
Bollywoodlife.com
निया शर्मा, करण कुंद्रा, विक्की जैन समेत कई सितारों ने शो 'लाफ्टर शेफ' के सेट पर जन्माष्टमी मनाई।
Source:
Bollywoodlife.com
दीपिका सिंह ने कृष्णा जी के भजन पर डांस परफॉर्म किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
अश्वेशा सावंत ने अपने इंस्टा पर गीता बुक के साथ तस्वीरें शेयर की हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
अंकिता लोखंडे ने जन्माष्टमी पर कान्हा जी की पूजा करते हुए एक वीडियो शेयर किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' फेम मुस्कान बामने ने जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा की है।
Source:
Bollywoodlife.com
टीवी एक्ट्रेस ऐश्वर्या शर्मा ने जन्माष्टमी में 'कान्हा रे' भजन गाया है।
Source:
Bollywoodlife.com
'अनुपमा' फेम चांदनी भगवननी ने कृष्णा जी के भजन पर डांस परफॉर्म किया है।
Source:
Bollywoodlife.com
चांदनी भगवननी के साथ कृष्णा के गाने पर टीवी एक्टर कुंवर अमर भी डांस करते दिख रहे हैं।
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: अनुपमा की बहू किंजल ने दोस्त के छत पर किया था ये काम
अगली वेब स्टोरी देखें.