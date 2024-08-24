जनमाष्टमी में इन टीवी हसीनाओं के लुक को करें कॉपी, दिखेंगी कमाल
BollywoodLife
| Aug 24, 2024
आप जन्माष्टमी पर शिवांगी जोशी का व्हाइट आउटफिट ट्राई कर सकती हैं।
रूपाली गांगुली का येलो सूट सेट जनमाष्टमी के लिए बेस्ट रहेगा।
जेनिफर विंगेट का येलो एथनिक वियर जनमाष्टमी में ट्राई किया जा सकता है।
जनमाष्टमी के मौके पर आप निधि शाह का ये लुक कॉपी कर सकती हैं।
हिना खान का येलो सूट जनमाष्टमी के लिए परफेक्ट रहेगा।
जनमाष्टमी पर आप प्रणाली राठोड़ जैसे लहंगा ट्राई कर सकती हैं।
'अनुपमा' फेम मुस्कान बामने की इस टॉप प्लाजो लुक को भी जनमाष्टमी में पहना जा सकता है।
जनमाष्टमी के मौके पर आप देवोलीना भट्टाचार्जी जैसे लाइट वेट साड़ी भी पहन सकती हैं।
तेजस्वी प्रकाश के इस लहंगा लुक से आप जनमाष्टमी के लिए आइडिया ले सकती हैं।
