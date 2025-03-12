जन्नत जुबैर और फैजल शेख का हुआ ब्रेकअप? इंस्टा पर एक-दूजे को किया अनफॉलो

Pratibha Gaur Source: Bollywoodlife.com | Mar 12, 2025

टीवी एक्ट्रेस जन्नत जुबैर और फैजल शेख पिछले की सालों से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं.

लेकिन अब दोनों के ब्रेअप की खबर सामने आ रही है.

दरअसल जन्नत और फैजू ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉल कर दिया है और साथ ही एक्ट्रेस ने एक क्रिप्टिक पोस्ट साझा किया है.

जन्नत ने लिखा, एक्ट्रेस ने लिखा, 'जो है उसे अपना लो. जो था उसे जाने दो और जो होने वाला है उसमें विश्वास रखो.'

हालांकि अभी तक ना तो जन्नत और ना ही फैजल शेख ने इन ब्रेकअप रूमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी है.

बता दें कि फैजल शेख हाल ही में 'सेलेब्रिटी मास्टरशेफ' में नजर आए थे.

इस दौरान फराह खान फैजू को जन्नत के नाम से टीज करती दिखी थीं.

और साथ ही फराह खान ने ये भी कहा था कि वह इस साल फैजल की शादी करवा देंगी.

अब दोनों के ब्रेकअप रूमर्स से फैंस का दिल टूट गया है.

