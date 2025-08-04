जन्नत जुबैर ने समंदर किनारे ढाया कहर, हसीन अंदाज देख फैंस बोले, 'स्वर्ग सी...'
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 04, 2025
टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन जन्नत जुबैर ने हाल ही में समंदर किनारे कुछ बेहद खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
जिनमें वह गुलाबी ड्रेस में नजर आ रही हैं. उनका यह लुक काफी सिंपल लेकिन बेहद दिलकश है.
Source:
Bollywoodlife.com
तस्वीरों में जन्नत खुले बालों और हल्की मुस्कान के साथ कैमरे की ओर देख रही हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
यह पोज फैंस को किसी रोमांटिक कविता की तरह लगा.
Source:
Bollywoodlife.com
जन्नत ने इन फोटोज के साथ कैप्शन भी कुछ ऐसा ही लिखा, 'Some days feel like poetry.'
Source:
Bollywoodlife.com
जन्नत का मेकअप बहुत हल्का है, लेकिन उनका लुक फिर भी काफी ग्लैमरस लग रहा है.
Source:
Bollywoodlife.com
उनका आत्मविश्वास और सहजता साफ नजर आ रहा है. जन्नत की इन तस्वीरों को देखकर सोशल मीडिया पर फैंस ने तारीफों की बौछार कर दी.
Source:
Bollywoodlife.com
किसी ने उन्हें 'सी गॉडेस' कहा, तो किसी ने 'प्योर एलिगेंस', जन्नत जुबैर सिर्फ एक अच्छी एक्ट्रेस ही नहीं बल्कि एक ट्रेंडसेटर भी हैं.
Source:
Bollywoodlife.com
Thanks For Reading!
Next: नो-मेकअप लुक में भी कहर ढा गईं भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा, फैंस बोले, 'नेचुरल ब्यूटी हो तो...'
अगली वेब स्टोरी देखें.