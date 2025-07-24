जन्नत जुबैर ने व्हाइट साड़ी पहन बरपाया कहर, आईने के सामने दिए ऐसे-ऐसे पोज, फैंस हो गए लट्टू
Masummba Chaurasia
Source:
Bollywoodlife.com
| Jul 23, 2025
टीवी की खूबसूरत एक्ट्रेस जन्नत जुबैर व्हाइट नेट साड़ी में एक रॉयल क्वीन की तरह नजर आ रही हैं. उनका लुक इतना अट्रैक्टिव दिख रहा है, कि नजरे हटाना मुश्किल हो जाए.
साड़ी के फैब्रिक में शाइन करता हुआ नेट वर्क और ब्राइडल-इंस्पायर्ड पैटर्न इसे ट्रेडिशनल के साथ-साथ ग्लैमरस भी बना रहा है.
जन्नत ने न्यूड टोन मेकअप और सॉफ्ट आई शेड्स के साथ अपने लुक को और भी खूबसूरत बनाया है, जो उनके नैचुरल ग्लो को फ्लॉन्ट कर रहा है.
स्लीक बन उनके लुक में एक रेट्रो टच एड करता नजर आ रहा है, जो एलिगेंस का परफेक्ट उदाहरण है.
इस लुक में जन्नत न सिर्फ खूबसूरत लग रही हैं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज और एक्सप्रेशन भी एक कॉन्फिडेंट क्वीन वाइब दे रही है.
बैक लाइट और आईने के साथ ली गई यह फोटो मानो कह रही हो कि जन्नत ने न सिर्फ कैमरे को बल्कि आईने को भी अपना दीवाना बना लिया.
इन तस्वीरों पर फैंस दिल खोलकर अपना प्यार लुटा रहे हैं, और तारीफों के पुल बांध रहे हैं.
