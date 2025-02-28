जैस्मिन भसीन ने साड़ी में शेयर की फोटोज, फैंस ने पूछा, 'शादी कब है?'

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

बिग बॉस फेम जैस्मिन भसीन लोगों का ध्यान अपनी ओर आसानी से खींच लेती हैं.

जैस्मिन भसीन ने सोशल मीडिया पर अपनी कुछ नई तस्वीरें शेयर की हैं.

इन तस्वीरों में जैस्मिन भसीन ने कांजीवरम सिल्क साड़ी कैरी की हुई है.

जैस्मिन भसीन ने इस साड़ी को इतनी ग्रेसफुली कैरी किया है कि लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

यूजर्स सोशल मीडिया पर जैस्मिन भसीन की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

वहीं इन तस्वीरों को देखकर लोग जैस्मिन भसीन की शादी को लेकर चर्चा करने लगे हैं.

लोग कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि आखिर जैस्मिन भसीन शादी कब कर रही हैं?

