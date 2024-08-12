टीवी एक्ट्रेस से डायरेक्टर बोला- 'काम दिलाएंगे लेकिन बदले में...'
Shashikant Mishra
Source:
Bollywoodlife.com
| Aug 12, 2024
टीवी इंडस्ट्री की पॉपुलर एक्ट्रेस जयती भाटिया हाल ही में संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज 'हीरामंडी' में नजर आई थीं।
जयती भाटिया ने 'टेली मसाला' को इंटरव्यू दिया है और कास्टिंग फ्रॉड को लेकर बात की है।
जयती भाटिया ने बताया कि वह काम की तलाश कर रही थीं। इस दौरान उनके साथ बहुत बड़ा कास्टिंग फ्रॉड होने से बचा।
एक्ट्रेस ने बताया, 'मेरे लक से मुझे अच्छे लोग मिले और काम करते आगे बढ़ते चली गई। फिर मैंने नोटिस किया कि कई लोगों ने मुझे मैसेज किए।'
'मैसेज करने वाले कास्टिंग डायरेक्टर्स का कहना था कि हम आपको काम दिलाएंगे लेकिन बदले में हमे कितना पैसा मिलेगा।'
'मैंने कहा कि 10 से 15 फीसदी तो कास्टिंग डायरेक्टर्स का कट रहता ही है, वो आपको मिल जाएगा।'
'कास्टिंग डायरेक्टर्स का कहना है कि एक्टर्स हमें कम से कम 1 लाख रुपये देंगे तो ही हमारा नाम लिस्ट में चढ़ेगा। फिर उन लिस्ट वाले एक्टर्स को आगे काम मिलता है।'
'मेरे साथ काफी बार ऐसा हुआ है। हम इसे कास्टिंग फ्रॉड कहते हैं। मुझे लगता है कि 10 से 15 फीसदी लेकर आपको काम दे रहे हैं, उनके साथ काम करिए, वरना नहीं।'
