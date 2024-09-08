विकास सेठी ही नहीं इन टीवी सेलेब्स ने भी कम उम्र में छोड़ी थी दुनिया
Shashikant Mishra
| Sep 08, 2024
विकास सेठी ने 48 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है।
वैभवी उपाध्याय की 32 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।
सिद्धार्थ शुक्ला की 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।
तुनिशा शर्मा ने 20 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी।
वैशाली ठक्कर ने 30 साल की उम्र में आत्यहत्या कर ली थी।
दीपेश भान की 41 साल की उम्र में मौत हो गई थी।
प्रत्यूषा बनर्जी ने 24 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था।
आदित्य सिंह राजपूत की 32 साल की उम्र में मौत हो गई थी।
