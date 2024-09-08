विकास सेठी ही नहीं इन टीवी सेलेब्स ने भी कम उम्र में छोड़ी थी दुनिया

Shashikant Mishra Source: Bollywoodlife.com | Sep 08, 2024

विकास सेठी ने 48 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है।

Source: Bollywoodlife.com

वैभवी उपाध्याय की 32 साल की उम्र में कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी।

Source: Bollywoodlife.com

सिद्धार्थ शुक्ला की 40 साल की उम्र में हार्ट अटैक से मौत हो गई थी।

Source: Bollywoodlife.com

तुनिशा शर्मा ने 20 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी।

Source: Bollywoodlife.com

वैशाली ठक्कर ने 30 साल की उम्र में आत्यहत्या कर ली थी।

Source: Bollywoodlife.com

दीपेश भान की 41 साल की उम्र में मौत हो गई थी।

Source: Bollywoodlife.com

प्रत्यूषा बनर्जी ने 24 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया था।

Source: Bollywoodlife.com

आदित्य सिंह राजपूत की 32 साल की उम्र में मौत हो गई थी।

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: बॉलीवुड के इन सितारों के घर बेटी ने लिया जन्म

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.