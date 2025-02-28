आमना शरीफ के धांसू फोटोशूट को देख फैंस बोले, 'लगता ही नहीं 8 साल का...'

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Feb 28, 2025

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस आमना शरीफ ने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीरें शेयर की हैं.

Source: Bollywoodlife.com

नई तस्वीरों में आमना शरीफ की खूबसूरती देखते ही बन रही है.

Source: Bollywoodlife.com

आमना शरीफ की इन तस्वीरों को देखकर फैंस कमेंटबॉक्स में खूब तारीफें कर रहे हैं.

Source: Bollywoodlife.com

एक यूजर ने कमेंटबॉक्स में लिखा है, 'लग ही नहीं रहा आपका 8 साल का बेटा है.'

Source: Bollywoodlife.com

बता दें कि आमना शरीफ 42 साल की हैं और उनकी इन तस्वीरों को देखकर फैंस काफी हैरान हैं.

Source: Bollywoodlife.com

आमना शरीफ ने एकता कपूर के सीरयल कहीं तो होगा के जरिए खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी.

Source: Bollywoodlife.com

7

वहीं शादी के बाद आमना शरीफ अपने परिवार और खुद को पूरा-पूरा समय दे रही हैं.

Source: Bollywoodlife.com

Thanks For Reading!

Next: इस एक्ट्रेस ने फिर दिखाया बोल्ड अंदाज, लोग बोले- आपने तो पानी...

 

 अगली वेब स्टोरी देखें.