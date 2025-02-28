आमना शरीफ के धांसू फोटोशूट को देख फैंस बोले, 'लगता ही नहीं 8 साल का...'
Garima Singh
| Feb 28, 2025
टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस आमना शरीफ ने इंस्टाग्राम पर नई तस्वीरें शेयर की हैं.
नई तस्वीरों में आमना शरीफ की खूबसूरती देखते ही बन रही है.
आमना शरीफ की इन तस्वीरों को देखकर फैंस कमेंटबॉक्स में खूब तारीफें कर रहे हैं.
एक यूजर ने कमेंटबॉक्स में लिखा है, 'लग ही नहीं रहा आपका 8 साल का बेटा है.'
बता दें कि आमना शरीफ 42 साल की हैं और उनकी इन तस्वीरों को देखकर फैंस काफी हैरान हैं.
आमना शरीफ ने एकता कपूर के सीरयल कहीं तो होगा के जरिए खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी.
वहीं शादी के बाद आमना शरीफ अपने परिवार और खुद को पूरा-पूरा समय दे रही हैं.
