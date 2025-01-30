वैलेंटाइन वीक से पहले आमना शरीफ पर चढ़ी इश्क की खुमारी

Garima Singh Source: Bollywoodlife.com | Jan 30, 2025

टीवी की जानी-मानी एक्ट्रेस आमना शरीफ की फैन फॉलोइंग देखते ही बनती है.

आमना शरीफ ने टीवी सीरियल कहीं तो होगा के जरिए खूब पॉपुलैरिटी बटोरी थी.

हाल ही में आमना शरीफ ने एक जबरदस्त फोटोशूट करवाया है.

आमना शरीफ की ये तस्वीरें वैलेंटाइन्स डे वाइब्स दे रही हैं.

आमना शरीफ ने इस फोटोशूट में कई खूबसूरत पोज दिए हैं.

रेड रोज के साथ आमना शरीफ की ये फोटो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं.

बता दें कि आमना शरीफ ने एकता कपूर के सीरियल कसौटी जिंदगी की 2 से छोटे पर्दे पर कमबैक किया था.

फिलहाल तो इन दिनों आमना शरीफ सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं.

